Il Palacongressi pronto a diventare un grande polo culturale di Agrigento

Il Palacongressi si avvia a diventare il principale motore culturale della Città dei templi. Parola di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Ente che da anni ha in gestione l’importante struttura congressuale ubicata al Villaggio Mosè.

Il direttore del parco

«Con il completamento del trasferimento della Biblioteca Regionale Luigi Pirandello, che da via Imera troverà collocazione nell’ala ovest del palacongressi – spiega Sciarratta – verrà dato il via ad un importante polo culturale che comprenderà varie attività, dal teatro alla musica fino all’archeologia con laboratori e corsi vari di formazione che trasformeranno il centro congressi in un unico polo culturale».Il nome di Pirandello, dunque, tornerà ad essere maggiormente presente nella Città dei templi, non solo per la collocazione della Biblioteca a lui intestata, la cui apertura ufficiale è prevista ad ottobre, ma anche per una serie di importanti iniziative. A cominciare dalla giornata conclusiva, programmata per il 5 dicembre prossimo, del Convegno di Studi Pirandelliani che tornerà ospite del Palacongressi anche per la cerimonia di premiazione, «e il prossimo anno – annuncia Sciarratta – speriamo di programmare definitivamente il ritorno ad Agrigento, presso il nostro Palacongressi, del Convegno internazionale di studi dedicato al Premio Nobel».

Struttura aperta ai giovani

Sempre il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi ha promosso l’iniziativa “Il Palacongressi apre le porte ai giovani”. Il progetto più ampio è quello di rendere il Palacongressi un polo culturale che guardi soprattutto alla formazione di giovani e giovanissimi sotto il profilo artistico: nei prossimi mesi partirà “La formazione teatrale tra letteratura e archeologia”, con corsi di recitazione, dizione, danza e archeologia. Un’attività didattica che vedrà l’impegno di grandi professionisti del settore. Saranno questi ultimi, uno staff composto da una decina di professionisti, sotto la direzione artistica di Gaetano Aronica, ad occuparsi del nuovo progetto. Si tratta di Giovanni Volpe, Franco Bruno, Marzia Patanè Tropea, Maria Concetta Parello, Noemi Castronovo, Agnese Canicattì, Flavia Cocca, Arianna Vassallo e Melissa Giuliana.