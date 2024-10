Il Premio Pippo Montalbano a Silvio Benedetto

Festival Pirandelliano

La cerimonia di consegna si è svolta al Teatro Regina Margherita di Racalmuto

All’artista Silvio Benedicto Benedetto, 87 anni, originario dell’Argentina ma da sempre cittadino illustre di Campobello di Licata, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi nel Teatro Regina Margherita di Racalmuto, è stato conferito il Premio Pippo Montalbano giunto quest’anno alla 15esima edizione, “per lo straordinario contributo all’Arte e alla Cultura”. La premiazione è avvenuta nel contesto del Festival Pirandelliano, “I volti e le maschere di Pirandello” nel quale l’attore Michele Placido ha interpretato “L’uomo dal fiore in bocca”.