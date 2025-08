Il recapito tra i sentieri riscoperti dall’escursionismo

monti sicani

Il territorio di Monte Cammarata, lontano dai grandi flussi turistici, nei percorsi quotidiani di Giuseppe Migliore, portalettere di Poste Italiane

Al ritmo lento con cui è scandito il tempo nell’assolato entroterra agrigentino, sentieri, percorsi di trekking e suggestivi scenari tra i boschi di monte Cammarata si stanno facendo strada anche nelle scelte dei visitatori che vogliono riscoprire un turismo più autentico. Lontano dalla massa che affolla le coste, questo territorio dominato dal monte alto 1.500 metri regala scorci incontaminati, pascoli aperti e viste mozzafiato ad un numero sempre maggiore di escursionisti e camminatori alla ricerca di silenzio e natura. Un modo certamente diverso di viaggiare, che incrocia sempre più spesso la strada quotidiana di chi, come il portalettere Giuseppe Migliore, ogni giorno raggiunge anche l’ultima casa in fondo alla montagna. Qui il postino ha ancora un fascino antico, che fa tuttavia i conti con la contemporaneità: consegna bollette, ma anche documenti importanti, lettere affettive e pacchi attesi con ansia.

In forze presso il centro di recapito di Casteltermini, da oltre 4 anni il 31enne originario della cittadina conosce ogni curva, ogni salita, ogni tornante che da Cammarata porta verso i casolari tra i boschi e le masserie del Monte Cammarata, in questo angolo nella riserva dei Monti Sicani.

“Qui non si va solo a portare la posta – racconta – ma anche a bussare a case lontane, dove magari l’unico contatto col paese è proprio la nostra visita. Mi chiamano per nome, mi offrono il caffè. E a volte mi chiedono anche: ‘Ma oggi la posta ce n’era?’ Se dico di no, si dispiacciono. C’è anche chi ci aspetta non solo per la posta, ma per due chiacchiere, un sorriso”. In questi territori, dove l’inverno può sorprendere con la neve e l’estate con silenzi assoluti, non esistono distanze incolmabili e garantire la presenza quotidiana è un impegno che Giuseppe onora con dedizione. “Qui, se non arrivi tu, non arriva nessuno” e tra le case più isolate raggiunte da Giuseppe, anche quella di una signora anziana che lo attende con affetto e sempre con il suo “panaro” attaccato al balcone con una corda. “Non più scendere giù a piedi e così metto la corrispondenza dentro il cesto appeso e lei tira su piano piano, come si faceva una volta. ‘Tu sei l’unico che bussa alla mia porta’, mi dice sempre”.