Il rettore di UniPa ad Agrigento per incontrare gli studenti delle scuole del territorio

Obiettivo dell'evento è quello di promuovere una transizione consapevole fra la Scuola secondaria di II grado e l’Università

Secondo appuntamento con il Welcome Day UniPa del Polo Territoriale di Agrigento, evento promosso per rispondere alla richiesta da parte delle scuole secondarie di II grado del territorio di conoscere più da vicino la realtà universitaria del Polo di Agrigento e la sua ampia offerta formativa.

Oggi, a partire dalle 9:30, nella sede di via Quartararo, ad accogliere gli studenti delle quinte classi, i dirigenti scolastici e gli insegnanti sarà il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, insieme al presidente del Polo territoriale di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino, alla delegata al Coordinamento del Cot, Cinzia Cerroni, ed ai coordinatori dei corsi di studio.