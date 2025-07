Il Rotary club di Agrigento dona un sup a vela per una spiaggia senza barriere

solidarietà

L'attrezzo è pensato per permettere anche alle persone con disabilità motorie o sensoriali di vivere il mare da protagonisti

Il Rotary Club di Agrigento e Karma Seaschool hanno realizzato, ieri 25 luglio, a Porto Empedocle, l’Open day del Progetto “Mare Sport e Salute”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i giovani del Rotaract Club ed Interact Club di Agrigento, è stata dedicata alla promozione dello sport come strumento di benessere, inclusione e crescita per tutti, con particolare attenzione all’accessibilità delle attività nautiche per le persone con disabilità. Durante l’evento, il Rotary Club Agrigento ha donato alla scuola un Sup a vela adattato, pensato per permettere anche alle persone con disabilità motorie o sensoriali di vivere il mare da protagonisti. Il mezzo entra a far parte dei servizi offerti da Karma Sea School, che da tempo lavora per una spiaggia senza barriere, accessibile e aperta a tutti.

“Ringraziamo i soci del Rotary, Rotaract ed Interact intervenuti a questa giornata di sensibilizzazione e Karma Seaschool per aver realizzato con noi questa iniziativa” dice Filippo Napoli presidente Rotary Club Agrigento 2025-26. “La collaborazione con realtà come il Rotary è fondamentale per abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali,” ha dichiarato il team di Karma Sea School. “Lo sport deve essere un diritto e un’opportunità per tutti, e oggi ne abbiamo dato dimostrazione concreta.”

La giornata ha visto la partecipazione di atleti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e operatori del terzo settore, uniti da un obiettivo comune: promuovere uno stile di vita sano, all’insegna dell’inclusione e del rispetto del mare e degli altri. Con questa nuova attrezzatura, Karma Sea School potenzia il proprio impegno a favore dell’inclusività, offrendo esperienze di sport acquatico in sicurezza e libertà a chi, troppo spesso, viene escluso da queste opportunità.

