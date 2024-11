Il tour per riscoprire la storia dei “tolli” e del “sacco di Agrigento”

l'itinerario

Il 2 novembre l'itinerario da piazza Marconi fino al Parco dell'Addolorata

Un itinerario per scoprire la storia della speculazione edilizia della città di Agrigento che avvenne tra il 1954, inizio della costruzione dei primi edifici oltre i limiti di altezza consentiti, e il 1966, anno in cui avvenne la “Frana di Agrigento” che, paradossalmente, salvò il resto della città.

L’appuntamento è per sabato 2 novembre 2024, partenza ore 9 da Piazza Marconi. Il percorso inizierà dalla Stazione Centrale, luogo simbolo del passaggio di consegne urbanistico tra il razionalismo della prima parte del Novecento e la seconda parte del secolo che vede il cemento egemone nella costruzione della città moderna. Poi la Via Pirandello prima e la Via Empedocle dopo, arrivando fino a Piazza Sinatra, la Via Pietro Nenni (ex Via Porta di Mare) per giungere fino alla fine di Via Garibaldi alle porte del Parco dell’Addolorata.