Imprenditore di Casteltermini muore dopo dieci giorni di agonia: era rimasto ferito in un cantiere a Butera

il lutto

Era ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

È morto, dieci giorni dopo l’incidente sul lavoro verificatosi in via Butera a Gela (Caltanissetta), il cinquantenne Antonello Bongiovanni di Casteltermini (Agrigento), titolare assieme al fratello di un’impresa edile, che stava manovrando delle tubature idriche per la condotta di San Leo.

L’uomo, molto conosciuto e stimato a Casteltermini, era stato subito trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato sottoposto ad un’intervento chirurgico e dove era rimasto, in gravi condizioni, ricoverato. Bongiovanni lascia la moglie e i figli. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha già deciso: il giorno dei funerali del cinquantenne sarà lutto cittadino.

