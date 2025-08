In beneficenza il ricavato del concerto de Il Volo nella Valle dei Templi

Solidarietà

Su indicazione del presidente della Regione, Renato Schifani, la somma sarà devoluta ad associazioni benefiche del territorio individuate dal sindaco di Agrigento

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha disposto la liquidazione di 42.239 euro. La somma, al netto di tasse e diritti SIAE, è il ricavato della vendita dei biglietti in occasione del concerto «Il Volo live al Tempio della Concordia», da donare, come su indicazione del presidente della Regione, Renato Schifani, ad associazioni benefiche del territorio individuate dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè che commenta: «Tale iniziativa è un esempio concreto di come la cultura possa generare valore non solo simbolico, ma anche sociale. La scelta di destinare il ricavato del concerto de “Il Volo” alle associazioni che ogni giorno operano con dedizione al fianco dei più fragili è un atto di grande sensibilità e responsabilità».

«Ringrazio il Parco Archeologico, il presidente della Regione, Renato Schifani, sempre attento e sensibile alle tematiche del territorio, e tutte le realtà coinvolte per aver condiviso con noi questa visione di solidarietà. Agrigento è una città che sa unire bellezza e umanità, e oggi ne abbiamo una splendida dimostrazione», aggiunge.