Incidente tra Sciacca e Ribera: ferito anche l’arcivescovo di Agrigento Damiano, bimbo in gravi condizioni

statale 115

Coinvolte quattro autovetture. Il prelato non è in pericolo di vita

L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è tra le persone rimaste ferite nel grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada statale 115, tra Sciacca e Ribera, in località San Giorgio.

Il prelato viaggiava a bordo di una delle quattro auto coinvolte, due delle quali si sarebbero scontrate frontalmente. Le sue condizioni non sono comunque gravi, anche se ha dovuto lo stesso fare ricorso alle cure dei sanitari, giunti sul posto sulle ambulanze del servizio 118 provenienti dai presidi ospedalieri di Sciacca e Ribera. Tre invece i feriti e che risultano in gravi condizioni, tra cui un bambino, trasportato d’urgenza in elisoccorso in un ospedale di Palermo.