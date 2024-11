Infermieri pediatrici, l’Opi incontra il direttore amministrativo dell’Asp di Agrigento

sanità

Su sedici posti disponibili soltanto due risultano coperti ed è necessario procedere con la copertura dei posti vacanti

Incontro, nella sede della Direzione generale dell’Asp, tra Alessandro Pucci, il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria, e Salvatore Occhipinti (nella foto), presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), Vanessa Iacovangelo, presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici dell’Opi, e Antonino Venezia, consigliere Opi, per individuare le più opportune soluzioni alla copertura dei posti vacanti di infermieri pediatrici.