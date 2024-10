“Io Canto Generation”, finisce il sogno dell’agrigentino Enrico Oliva

talent

Il giovane cantante è stato eliminato al termine della seconda puntata

Una voce straordinaria. Un importante messaggio lanciato dal palcoscenico di “Io Canto Generation”, il programma in onda su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. È Enrico Oliva, un giovanissimo agrigentino, 13 anni appena, che si è esibito portando in alto il nome della Città dei templi. Durante la prima puntata, Enrico si è esibito in un duetto con Fausto Leali interpretando la canzone Lose Control. Nella seconda puntata, al termine della quale è stato eliminato, Enrico ha cantato “Karma” dei The Kolors non prima di lanciare un importante messaggio contenuto nella sua storia: “Ho cominciato a cantare – racconta il giovanissimo artista – dopo la scomparsa di mio nonno al quale ero molto legato. In quel periodo avevo cominciato a balbettare e, proprio grazie al canto, sono riuscito a superare questo problema”.