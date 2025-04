Italia Viva, Roberta Lala commissaria per la provincia di Agrigento

agrigento

La nomina ufficializzata dalla presidenza nazionale del partito

Roberta Lala è stata nominata dalla presidenza di Italia Viva nazionale, commissaria del partito nella provincia di Agrigento. Roberta Lala è un’imprenditrice e in questi mesi ha seguito battaglie importanti per la sua città, innanzitutto quelle per l’acqua, per Agrigento capitale della cultura 2025, contro l’inerzia dell’amministrazione comunale e dei governi Schifani/Meloni e per la sanità.

«A Roberta e alla squadra di Italia Viva Agrigento – ha detto Davide Faraone – sempre più numerosa e combattiva, il compito di radicare sempre più il partito in città e nella provincia agrigentina. In bocca al lupo e buon lavoro».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA