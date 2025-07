Joppolo, il sindaco dà l’allarme e i carabinieri arrestano il truffatore di anziani catanese

il caso

Le grida della vittima raccolte da Domenico Migliara che ha subito chiesto l'intervento del comandante della stazione dell'Arma Massimo Campagna: balordo arrestato

Il sindaco fa scattare l’allarme e il comandante della stazione dei Carabinieri arresta il delinquente. Non è la trama di un film, ma quello che si è verificato a Joppolo Giancaxio. È andata male al malfattore catanese che aveva preso di mira una anziana del centro agricolo agrigentino.

L’uomo sulla cinquantina stava mettendo in atto una vera e propria truffa che, purtroppo, va di moda in questo periodo. Spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri è riuscito a introdursi in casa dell’anziana con l’intento di derubare la donna. Prima, però, con una telefonata aveva fatto allontanare il marito. Una volta messo piede in casa ha chiesto alla signora che c’erano dei guai per la sua famiglia e che l’unico modo per uscire da questa situazione era quella di mostrargli i gioielli per vedere se erano stati trafugati.

La donna, ha preso i gioielli, ma al momento che il ladro ha detto che doveva portarseli al Comando provinciale, la donna si è opposta. Magari ha capito che era rimasta vittima di una truffa. Ha cominciato a gridare ed il malfattore a quel punto con uno spintone pensava di averla messa fuori gioco. Ma aveva fatto i conti senza l’oste.

La donna ha continuato a gridare e le sue grida sono state raccolte dal sindaco Domenico Migliara che ha immediatamente chiamato al telefono il comandante della stazione dei Carabinieri, Massimo Campagna. Quest’ultimo è uscito subito in strada arrestando l’uomo che nel frattempo si era nascosto tra le auto del parcheggio in pieno centro.

Si segnala, inoltre, che nella stessa giornata, si sono verificati tentativi di truffa ai danni di altri abitanti di Joppolo che fortunatamente non hanno avuto successo.