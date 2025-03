L’11 marzo conferenza internazionale “Scenari di Pace: Il Ruolo dei Popoli e della Cultura”

agrigento capitale della cultura 2025

L'evento, promosso dal Distretto Turistico Valle dei Templi, si terrà nella sala conferenze di Casa Sanfilippo alle 15

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, ospiterà l’11 marzo, alle ore 15, nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi, la Conferenza Internazionale “Scenari di Pace: Il Ruolo dei Popoli e della Cultura“, nell’ambito della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. In un momento nel quale lo scenario internazionale è particolarmente complesso, la conferenza torna con l’obiettivo di promuovere un dialogo di pace, amicizia e cooperazione tra i popoli. In linea con i principi ispiratori della Festa del Mandorlo in Fiore e del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, l’evento costituirà un momento di riflessione e incontro tra culture ed esperienze da tutto il mondo. Parteciperanno figure di spicco della diplomazia e della cultura, Consoli Onorari ed esponenti delle istituzioni locali e nazionali. Atteso anche il Consigliere d’Ambasciata del Ministero degli Esteri, Giovanni de Vita.

La conferenza è promossa dal Distretto Turistico Valle dei Templi, in collaborazione con il Comune di Agrigento, il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Corpo Consolare di Palermo. L’evento mira a rafforzare il messaggio di pace e cooperazione tra i popoli, valori fondanti del Mandorlo in Fiore. Tra i saluti istituzionali, quelli di Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Costantino Ciulla, assessore alla Cultura, Carmelo Cantone, coordinatore del Mandorlo in Fiore, Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento 2025, Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, Antonio di Fresco, decano del Corpo Consolare di Palermo e Console Onorario della Corea del Sud, Salvatore Caccamo, prefetto di Agrigento. Introdurrà Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. In programma gli interventi di Giovanni De Luca, console onorario della Bulgaria, Antonio Tito, console onorario del Burkina Faso, Isabella Tagliavia, console onorario di Svezia e Norvegia, Pietro Leto, ambasciatore del Rotary Institute for Economics & Peace. Le conclusioni saranno affidate al Consigliere Giovanni de Vita. Al termine della conferenza, i partecipanti si uniranno agli artisti dei gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo per raggiungere il Tempio della Concordia, simbolo universale di Pace e Fratellanza, e accendere insieme il Tripode dell’Amicizia.