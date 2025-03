La “Agrigento insolita” di Gabriella Costantino

cultura & società

L'ex soprintendente ai Beni culturali, in questo lavoro si è avvalsa della preziosa collaborazione della pittrice palermitana Maria Francesca Starrabba

Scoprire le bellezze senza tempo di Agrigento attraverso un libro di passeggiate, corredato da delicati acquerelli che catturano l’essenza della città e della sua Valle dei templi. S’intitola “Agrigento insolita” (Edizioni Vittorietti di Palermo) l’elegante pubblicazione a firma di Gabriella Costantino, già Sovrintendente alle antichità e profonda conoscitrice dei beni e del patrimonio culturale della città, che in questo lavoro si è avvalsa della preziosa collaborazione della pittrice palermitana Maria Francesca Starrabba. E’ nata così una sorta di deliziosa guida per i tanti interessati a scoprire o riscoprire “la più bella città dei mortali”. Un viaggio unico che intreccia storie, arte e cultura, guidando il lettore attraverso le meraviglie del centro storico e della zona archeologica. Si tratta di cinque passeggiate in città (ma anche fuori città) in grado di offrire un’esperienza immersiva in grado di unire il presente al passato, permettendo di esplorare gli angoli più suggestivi e meno conosciuti di questi luoghi.