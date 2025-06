La CastrumFavara riparte da una certezza: riconfermato il tecnico Pietro Infantino

calcio

Nel prossimo campionato di Serie D, la società gialloblu sarà l'unica a rappresentare la provincia di Agrigento

Come anticipato oggi nell’edizione regionale del nostro giornale, la CastrumFavara ha ufficializzato la conferma di Pietro Infantino alla guida tecnica della squadra per stagione calcistica 2025/2026 di Serie D, dove sarà l’unica agrigentina presente nel massimo Campionato Dilettanti Nazionale. La società gialloblu guarda al futuro senza dimenticare le certezze del recente passato. Certezza che per la dirigenza gialloblù è mister Infantino, tecnico di grande esperienza, conoscitore del calcio siciliano e altre, che sa trasmettere alla squadra voglia di successo, disciplina, spirito di sacrificio e ambizione, elementi fondamentali che la dirigenza ha voluto premiare con la continuità del progetto tecnico avviato nella passata stagione. “Ringrazio la società per la stima e la fiducia che ha riposto in me – ha detto mister Infantino – Spero di ricambiare con la serietà e il lavoro come fatto lo scorso anno. Conferma voluta da entrambe le parti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA