La Dmo Valle dei Templi alla Bit di Milano, sviluppate nuove strategie e intese di portata nazionale

turismo

Il Distretto ha portato un'offerta sempre più strutturata, ricca di itinerari che coniugano cultura, natura ed enogastronomia

Oggi è l’ultimo giorno di promozione alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano per il territorio della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. La partecipazione anche quest’anno ha richiesto grande impegno, ma ha prodotto ottimi risultati sia in termini di sviluppo di nuove strategie, che di intese raggiunte con altre realtà regionali e nazionali del settore.

Durante il talk “Un anno straordinario per la Costa del Mito” sono stati presentati successi e prospettive turistiche dell’area con esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Inoltre, sono state proposte anche in video le meraviglie della Costa del Mito, gli eventi del 2025 e le prelibatezze locali.

All’interno dello stand della Regione Siciliana il Distretto ha portato all’attenzione dei visitatori, degli operatori e dei giornalisti un’offerta turistica sempre più strutturata, ricca di itinerari che coniugano cultura, natura ed enogastronomia.

La Fiera ha rappresentato anche l’occasione per rafforzare il network tra i territori: grazie alla recente adesione di nuovi comuni come Siculiana e Santa Margherita di Belice, l’area della DMO si è ampliata ulteriormente fino a 48 Comuni, confermando il valore della cooperazione tra destinazioni per una promozione efficace e sostenibile.

“Abbiamo ottenuto grandi riscontri – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore delegato della DMO Distretto turistico Valle dei Templi -; una grande quantità di operatori ha raggiunto la nostra postazione, ha chiesto e ottenuto informazioni e preso contatti per organizzare presenze sul nostro territorio. La DMO ha fatto orgogliosamente il proprio lavoro. Siamo stati ambasciatori di tutto il territorio che va da Gela a Selinunte e che si irradia sino a Caltanissetta attraverso i Monti Sicani”.