La Fortitudo affronta Orzinuovi, gara decisiva da dentro o fuori

basket

L'appuntamento è fissato per domenica alle ore 18 al palamoncada

È arrivato il momento della verità: dentro o fuori. La Fortitudo Agrigento domenica alle ore 18 al palamoncada si gioca una delle partite più difficili della sua storia che vale la retrocessione diretta in Serie B oppure la speranza di salvarsi nel girone successivo con dieci partite a disposizione. L’avversaria è Orzinuovi, fanalino di coda del girone rosso insieme a Chiusi ed anche per la squadra di coach Zanchi la situazione è critica e soprattutto da dentro o fuori. Ad onor del vero la Fortitudo Agrigento potrebbe anche perdere ed accedere al turno successivo, basta una sconfitta da parte di Latina o Casale Monferrato e la squadra di coach Pilot è salva, invece se le altre due squadre dovessero vincere e la Fortitudo perdere sarebbe Serie B, un disastro sportivo che tutti in casa Agrigento vorrebbero evitare. Ecco le parole di coach Pilot alla vigilia del match: “C’è poco da dire per quest’ultima partita, è un dentro o fuori.Le squadre si stanno giocando la salvezza diretta quindi, sicuramente, è una partita da affrontare col coltello fra i denti. E’ chiaro che ci sono anche altri risultati che incideranno su quello che succederà però, noi abbiamo la fortuna di non dover dipendere da questi e quindi, con una vittoria , andiamo avanti e questo è l’atteggiamento appropriato. Giusto giocare per un solo risultato che dev’essere quello della vittoria e poi, il discorso che faccio settimana dopo settimana, è sempre lo stesso. Si dovrà continuare a giocare finché si potrà sperare di raggiungere un obiettivo come quello della salvezza che diventa, partita dopo partita, più complicato. Dobbiamo rifarci alle sensazioni positive che abbiamo avuto nella gara casalinga contro la Fortitudo Bologna”.

