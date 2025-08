La guerra di cifre sui soldi in beneficenza per il concerto de Il Volo: «Dove sono finiti gli altri 54 mila euro?»

il caso

Uno degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura finito nella polemica. Italia Viva attacca

I conti, con i super concerti nella Valle dei Templi e legati ad Agrigento Capitale italiana della cultura sembrano on tornare mai. Si è spenta – o quasi – l’eco della polemica relativa al concerto del maestro Muti costato 600 mila euro (mentre a Lampedusa l’identico evento era costato 100 mila euro) che si è riaccesa quella relativa al concerto de Il Volo della scorsa estate. Prima le ironie sul dress code invernale richiesto ad agosto perché in tv sarebbe andato in onda a Natale, ora la destinazione e le cifre devolute in beneficenza.

L’accusa di Roberta Lala

Il via lo ha dato la coordinatrice cittadina di Italia Viva Roberta Lala: «Ci era sembrata un’ottima idea quella del presidente Schifani di devolvere in beneficenza il totale degli incassi per i due concerti de “Il Volo”. Ma se il costo dei biglietti era di 80 euro per 600 posti a sedere per due serate, suscita dubbi l’importo oggi destinato alle Associazioni dall’Ente Parco Valle dei Templi pari a soli 42.239,65 euro. Se così fosse, potremmo affermare che almeno la metà dei posti, cioè 300 per ciascuna delle due serate, è stata destinata a spettatori non paganti. E a questo punto i cittadini agrigentini e siciliani si chiedono se il meglio che la politica locale e regionale sappia proporre sia ancora l’amichettismo, cioè i biglietti omaggio destinati ai propri amici, sostenitori, portatori di interessi vari».

Davide Faraone ci mette il carico

A darle man forte il capogruppo e leader siciliano di Italia Viva Davide Faraone: «Il costo complessivo del concerto per le casse pubbliche è stato di: 1,2 milioni di euro per un’operazione confezionata su misura per un TV. L’unica nota positiva sembrava la destinazione del ricavato in beneficenza: 80 euro a biglietto, 600 posti per serata. Totale atteso: 48.000 euro a sera, 96.000 in due giorni. A conti fatti, l’incasso è stato di appena 42.239,65 euro. Meno della metà. Cos’è successo agli altri soldi? Semplice: metà platea non ha pagato». Secondo Faraone si tratta di «posti regalati ad autorità, amici, amici degli amici. Proprio quelli che, potendo, avrebbero dovuto dare di più, non di meno. E dire che, all’epoca, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Agrigento Francesco Micciché giurarono solennemente: “Niente favoritismi”».

La replica del direttore del Parco Roberto Sciarratta

Stizzitissima la replica di Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e custode della borsa che finanzia molti degli eventi di Agrigento Capitale della cultura: «Niente ingressi a “scrocco”, niente “amichettismi” né platee piene di “amici dei politici. Sono accuse totalmente false e a tratti volgari rivolte da uno schieramento politico all’organizzazione del doppio Concerto del Volo realizzato nel 2024 davanti al Tempio della Concordia il cui ricavato è andato in beneficenza».

Sciarratta spiega: «I dati diffusi sono totalmente inventati, frutto di un calcolo che non tiene conto della realtà delle cose. Sarebbe bastato chiedere gli atti per evitare di diffondere l’ennesima fake news che mira a colpire Agrigento e che, spiace, ha trovato ampio risalto sulla stampa senza che nessuno abbia mai ritenuto di accertare la veridicità dei fatti. Nel dettaglio, nelle due serate i biglietti venduti sono stati 1.082, di cui complessivamente 772 al costo di 80 euro, 250 al costo di 5 euro (destinati unicamente al fans club del Volo) con un incasso totale di 63.010 cui sottrarre i costi di prevendita, tasse e SIAE, giungendo all’importo di 42.239 euro destinati alle associazioni di volontariato. Una somma che è destinata tra l’altro a crescere nelle prossime settimane grazie a nuove donazioni che erano state già disposte da società coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Sono stati invece solo 60 i biglietti gratuiti compresi quelli destinati ai soggetti disabili. Spiace non solo la diffusione delle notizie gravemente diffamatorie – conclude Sciarratta – ma soprattutto il tentativo di sporcare un grande evento che ha dato e continua a dare enorme visibilità mondiale ad Agrigento e contribuirà anche a dare aiuto a tante famiglie».

I conti di Fabrizio Micari