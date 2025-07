La “Noche de fuego” accende il Green Valley

spettacoli

È stato uno spettacolo straordinario, svoltosi dalle 16 alle 3, che ha visto un susseguirsi di ospiti e guest nazionali straordinari innanzi a un tripudio di persone

Sono le 20:05 quando un grido di grande entusiasmo infiamma il Green Valley a Trapani. È entrato in scena lo staff della Noche de fuego, capitanato da Marco Catalano, dai dj Dario Giammusso e Calogero Smeraglia, dai vocalist Pakito e dalla nuova voce femminile di Naneea (oltre allo stesso Catalano) e dalle ballerine, che fino alle 21 ha condotto uno straordinario spettacolo acclamato non soltanto dagli oltre 8mila spettatori, che hanno mostrato tutto il loro fervore anche durante la presentazione delle performance da parte della conduttrice di Radio 105, ma anche dall’intero staff del Green Valley e dai manager degli altri giovani artisti presenti alla più attesa manifestazione estiva del trapanese.Un dj set di circa 50 minuti immerso nel delirio di chi ha voglia di divertirsi e di vedere dal vivo uno dei format più ambiti a livello nazionale.