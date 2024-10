La pagelle biancazzurre: Palazzolo va come un treno, Lo Faso non incide

serie D

Akragas – Scafatese 1 a 1, (Palazzolo al 20’ Sowe al 80’). Queste le pagelle dei biancazzurri

DREGAN 6: Il portiere agrigentino è rimasto inoperoso per tutto il match. Sul gol forse poteva essere più reattivo perché la palla attraversa l’area piccola da lato a lato. Ma di certo se l’Akragas prende il gol la colpa non è sua.

DI STEFANO 6: nel primo tempo ha un avversario diretto rognoso e sgusciante e lui per poco non ci fa a botte (ma qualche botte la dà e la prende). Poi la Scafatese spinge sempre di più sul suo lato ed è preso in mezzo. L’azione del gol arriva da un cross basso che arriva dal suo lato.

PRESTIGIACOMO (dal 84’) S.V. Serve a stringere le maglie della difesa e al Fort Apache finale. Gioca 12 minuti, il voto non si può dare.

DI RIENZO 6: dal suo lato la Scafatese combina pochissimo sia nel primo che nel secondo tempo. Ma Sowe segna il pari beffando proprio lui sbucandogli alle spalle.

MEOLA 6,5: sbaglia qualche soluzione in ripartenza ma lui fa pane quando la palla ce l’hanno gli altri e in mezzo al campo se c’è la tonnara lui è il rais. Aggredisce e pressa con un modo molto sudamericano.

PALAZZOLO 7 alla fine è ancora lui che la mette dentro illudendo l’Esseneto e spaventando la Scafatese. In mezzo c’è però una bella partita di sostanza. Esce stremato.

SINATRA 6: gioca a ridosso della linea degli avanti ma non da “avanti” e non proprio sulla linea dei centrocampisti. Quindi rischia di non essere né carne né pesce. Però davanti aveva un signor centrocampo come quello della Scafatese, circostanza che non si può non considerare.

SANTAPAOLA (dal 69’) 6: doveva dare più consistenza in fase di copertura al centrocampo agrigentino nel momento di massima pressione degli avversari e magari provare a sfruttare qualche ripartenza. Vale lo stesso ragionamento fatto per Sinatra: davanti aveva avversari tosti.

LO FASO 5,5: è il dilemma dell’Akragas. Dovrebbe essere l’arma in più ma se facciamo i conti crea pochissimo. Anzi una sola occasione sprecata da Leveh. Esce per noi muscolari.

VIOLANTE (dal 69’) 6: esordio all’Esseneto per l’esterno biancazzurro. Più che in avanti si fa apprezzare in copertura.

GRILLO 5,5: stavolta pochissimo fumo e niente arrosto per il fantasista che in genere è l’uomo che accende l’Akragas.

LEVEH 5: gioca con la febbre e questo non lo aiuta di certo. Ha due discrete occasioni e le spreca, ma fa a sportellate con alterni successi. Forse ha bisogno di qualcuno che gli giochi al fianco e più vicino.

GARUFO (dal 83’) S.V. Entra quando il risultato è 1 a 1 e serve esperienza per tenere il pallone più lontano possibile dall’area agrigentina.