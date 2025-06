La Protezione civile regionale affida 3 autobotti ad Associazioni di volontariato che operano in provincia di Agrigento

crisi idrica

Sono tre le autobotti che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha consegnato alle Associazioni di Volontariato che operano in provincia di Agrigento e che sono a disposizione anche nelle attività di contrasto dell’emergenza idrica. Si tratta di tre dei diciannove mezzi con cui la Regione Siciliana ha deciso di potenziare il parco mezzi di protezione civile. I nuovi automezzi Mitsubishi e Mercedes sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per diverse finalità, perché sganciato il serbatoio carrabile possono occuparsi anche di trasporto di beni di prima necessità, tende e materiali di soccorso in caso di eventi straordinari. Un’autobotte da 14mila litri è in dotazione all’Associazione “Volontari di Protezione Civile” di Sambuca di Sicilia, due di 4.500 litri saranno gestite dall’Associazione “Servizio Soccorso Tecnico” di Sciacca e “I Falchi” di Palma di Montechiaro. Le tre autobotti sono di stanza nei Comuni dove hanno sede le associazioni, ma su direttiva del Dipartimento possono anche intervenire in altre aree urbane della provincia. Nei giorni scorsi il direttore generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Salvatore Cocina, che crede fermamente nei volontari e nelle loro capacità operative, ha voluto consegnare in prima persona queste autobotti.

