La Regione cerca privati a cui affidare un borgo dell’Agrigentino: pubblicato l’avviso

Borgo Bonsignore, piccola frazione del comune di Ribera, è considerato sito di interesse storico costruito negli anni Trenta

L’assessorato regionale all’Economia ha pubblicato un avviso aperto a manifestazioni d’interesse in favore dell’ipotesi di un partenariato pubblico-privato volto alla riqualificazione, manutenzione e gestione di Borgo Bonsignore, piccola frazione del comune di Ribera (Agrigento), sito di interesse storico costruito negli anni Trenta e i cui edifici sono stati recentemente restaurati. Possono essere presentate offerte entro il prossimo 5 febbraio. È prevista una concessione di durata massima trentennale.