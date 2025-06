La rinascita dei borghi “fantasma” in Sicilia con le case da 1 a 3 euro: da “Sammuca” a Troina sono gli americani ad investire

Recuperi

Recuperando un’antica idea di Vittorio Sgarbi, sindaco di Salemi nel 2008, il Comune dell'Agrigentino è stato il primo nel 2019 a credere nell'iniziativa

I giovani scappano in città? Gli affitti crollano e i servizi implodono? Un borgo non offre attrattive? C’è chi la pensa diversamente e, soprattutto, è riuscito a ribaltare le cose. Tutto parte da Sambuca di Sicilia che i cittadini chiamano «Sammuca», borgo affacciato sul lago Arancio, che già nel nome di origini arabe, Zabut, pare una fiaba. Il piccolo comune che nel 2016 è stato nominato Borgo dei Borghi (e dal 2021 fa parte dei Borghi dei Tesori), è un vero gioiello: tufo poroso che al sole diventa dorato, l’antica e misteriosa Adranon, un insediamento punico greco, che la guarda dall’alto, palazzi nobiliari che si inseguono, vigne a perdita d’occhio, persino un dolce sensualmente carnoso come le Minne di virgini, vicoli saraceni e purrere (gallerie) sotterranee, un castello che appare e scompare, un clima mediterraneo che innamora. Ma è il classico borgo che rischia di spopolarsi e così, nel 2019, scatta il colpo di genio: recuperando un’antica idea di Vittorio Sgarbi, sindaco di Salemi nel 2008, il Comune di Sambuca (oggi guidato da Giuseppe Cacioppo che sei anni fa era assessore alla Cultura) mette in vendita, d’un colpo, 16 abitazioni di borgata a 1 euro l’una.

Le “Minne di virgini” di Sambuca di Sicilia

Pochi bonus: devi versare un deposito di cinquemila euro, ristrutturare nel giro di qualche anno e buttarti nella burocrazia locale che stavolta ti aiuta. Il risultato? Un successone da kolossal: flussi di nordamericani e qualche europeo calano come unni, persino Airbnb annusa l’affaire e sponsorizza «residence» a un euro per gli smartworker. Coppie americane come gli avvocati di Washington Massoud Ahmadi e Shelley Spencer, o l’attrice Lorraine Bracco (I Sopranos) si sono accaparrate case da 100 mq, le hanno ampliate, hanno impiantato l’ascensore e vivono qui sei mesi l’anno. Qualcuno ha trasformato il tutto in B&B o struttura turistica diffusa low cost.

Casa ristrutturata a Sambuca di Sicilia