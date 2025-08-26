«La Valle dei Templi è straordinaria», l’incanto dell’ambasciatrice di Cuba in Italia

la visita

Mirta Aurora Granda Averhoff ha visitato il Parco archeologico e la Scala dei Turchi

«La cosa che mi ha maggiormente colpita visitando Agrigento e la sua Valle, è lo straordinario stato di conservazione dei templi».

Così ha commentato Mirta Aurora Granda Averhoff, ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia, in visita al Parco Archeologico della Valle dei templi. La rappresentante del governo cubano ha elogiato la direzione per i lavori di restauro e conservazione dei monumenti effettuati negli ultimi anni nell’area archeologica. L’ambasciatrice, che ha anche visitato altri luoghi della costa agrigentina, come la Scala dei Turchi, soprattutto ha rimarcato la grande capacità degli esperti del Parco e della Soprintendenza regionale nell’opera di custodia e valorizzazione dei beni culturali, ricordando che, per la loro grande professionalità, tra l’altro sono impegnati in progetti di restauro e conservazione anche a Cuba.

«L’emozione di visitare la Valle dei templi è stata grande – ha continuato la rappresentante della Repubblica di Cuba – e nonostante io abbia girato un po’ tutte le regioni italiane, devo dire che sono rimasta sorpresa dall’incantevole bellezza della vostra Valle».

Nel corso della sua breve visita l’ambasciatrice ha avuto il tempo di incontrare alcuni imprenditori e diversi cittadini cubani che operano sul territorio siciliano. Infatti sono circa 3.500 i cubani che vivono stabilmente in Sicilia, attivi in particolare nel settore dei servizi sanitari (molti appartengono alla Missione Medica Cubana in Italia).