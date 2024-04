L’agrigentino Giuseppe Peritore nuovo questore di Trapani

nomine

Proviene Imperia dove ha diretto la locale Questura dal 2021

L’agrigentino Giuseppe Felice Peritore, 60 anni, è il nuovo questore di Trapani. Torna in Sicilia dove negli anni passati ha ricoperto diversi incarichi. Peritore lascia Imperia dove ha prestato servizio dal 2021. In polizia dal 1988 è stato assegnato alla Questura di Bergamo, dal 1990 al 2014 ha prestato servizio alla Questura di Palermo e dall’agosto 2014 fino al giugno 2020 è stato vicario del questore di Agrigento. Si insedierà il 6 maggio. Succede a Salvatore La Rosa che, promosso dirigente generale, assumerà il ruolo di consigliere ministeriale alla Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della polizia al ministero dell’Interno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA