L’Akragas batte quattro colpi per provare la rimonta salvezza

serie D

In arrivo due attaccanti e due centrocampisti

Comincia il tentativo di rimonta dell’Akragas che deve recuperare quattro punti dalla zona play out e giocarsi così la permanenza in serie D. Dopo il pari casalingo dell’Esseneto con il Locri il club sta cercando di correggere gli errori estivi sul mercato cercando di rinforzare il centrocampo e soprattutto il settore avanzato.

Dopo l’arrivo del centrocampista croato Domagoj Pusic, croato (assente domenica in attesa del transfert) ora tocca all’attaccante uruguiano Bruno Scorza, 24 anni, proveniente dal CA Cerro della serie A uruguaiana, all’altro attaccante, il serbo Ognjen Mudrinski, 33 anni, che arriva dal FK Mladost di Novi Sad nella serie B serba e a Olivier Rommens, 30 anni, svincolato, di nazionalità belga proveniente dal Vancouver. Tutti saranno in campo nella fondamentale trasferta di Pompei. Nelle ultime ore sono state presentate offerte al portiere Gianluca Pegolo e al centrocampista ex Monza Giulio Donati.