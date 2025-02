L’Akragas cola a picco, ora chi ha colpe se ne assuma la responsabilità davanti ai tifosi

l'analisi

Ultimissima in classifica: la incredibile sequenza di errori e le mancate dimissioni dei responsabili

I play out sono a cinque punti che, in una situazione “normale”, sono tanti ma non tantissimi. Ma nell’Akragas, quando mancano 12 partite alla fine della regular season, di normale non c’è nulla. Quindi quei cinque punti sono un abisso.

Una sequela di errori che sin dall’inizio ha minato la stagione dei biancazzurri che, a meno di clamorose svolte, è destinata a finire (bene che vada) con la retrocessione in Eccellenza.

C’è del resto qualcuno che punterebbe un solo centesimo sulla salvezza degli agrigentini? Spoiler: no.

Dunque di chi è la colpa di una stagione talmente disastrosa che nemmeno nei peggiori incubi poteva essere immaginata?

La responsabilità maggiore ce l’ha Giuseppe Deni, il patron o azionista di maggioranza, chiamatelo come volete, che – oltre a essere un po’ permaloso e allergico alle contestazioni (ma allora uno come Lotito che cosa dovrebbe fare?) non ha saputo dare la svolta alla stagione cambiando ad esempio chi, come il ds Giuseppe Cammarata, ha scelto l’allenatore ad agosto, ha costruito la squadra, non si è imposto quando è arrivato Pino Rigoli delegittimandolo di fronte alla folle presa di posizione della squadra e di alcuni giocatori, ha proseguito nella politica delle porte girevoli con decine di giocatori arrivati e partiti. Se collezioni tutti questi errori – come accade in tutte le professioni – la sanzione minima è quella dell’avvicendamento con qualcun altro.

E che dire della penosa pantomima dell’affare Canzonieri che ha visto passare il club dalla voce di un ingaggio di Pato alle carte bollate e agli esposti alla Guardia di Finanza e alle Procura di mezza Italia?

La contestazione, peraltro civilissima dei tifosi organizzati, con qualche striscione e qualche coro e quindi assolutamente non violenta (perché altrimenti si sarebbero messi dalla parte del torto) è sacrosanta: vincere 3 partite su 22, perdendone 14 non è solo frutto di una stagione nata male.

Se nessuno di assume la responsabilità degli errori commessi – come del resto sta avvenendo: chi si assume la colpa? – è inutile proseguire.

Per dire: nemmeno il tecnico Favarin è esente da colpe nelle ultime due partite, tra Sancataldese e quella in casa con la Nuova Igea. Senza volere nemmeno affondare il coltello sull’assurdo fiorire di incarichi – alcuni davvero fantasiosi – regalati a destra e a manca.