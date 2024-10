L’Akragas Futsal scala le gerarchie siciliane: in serie C1 duello per la testa della classifica

calcio a 5

Dopo tre giornate due vittorie e un pari

C’è un Akragas che vince e convince. Stiamo parlando dell’Akragas Futsal che disputa il campionato di serie C1 e dopo tre giornate di campionato si ritrova al secondo posto in classifica con sette punti (a due dalla vetta) frutto di due vittorie (entrambe in trasferta) ed un pareggio in casa contro una delle favorite al salto di categoria, la 3M Palermo.

“Per questo pareggio – dice il presidente Vincenzo Cillari – abbiamo ancora l’amaro in bocca visto che siamo stati raggiunti a sei secondi della fine. La squadra però diverte e si diverte, il gruppo che abbiamo costruito è compatto e sotto sotto anche noi speriamo nella promozione. Il roster è di prim’ordine, non abbiamo commesso gli errori del recente passato, abbiamo lavorato tutti assieme per migliorare la squadra è, al momento, ci siamo riusciti”.

L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Peppe Paradisi, è stata una delle note liete di questa nuova stagione.“Ho avuto subito carta bianca ed essendo un conoscitore del futsal da tempo penso di avere fatto le scelte giuste. La squadra che abbiamo deciso di affidare a Fecondo che era in cerca di riscatto, ha risposto subito positivamente. Non ci arrendiamo mai, abbiamo dimostrato di avere carattere da vendere”.L’Akragas futsal ha superato il primo turno di Coppa Italia con un doppio successo sui cugini del Città di Canicattì e nel matrch d’andata del secondo turno ha battuto, 3 a 1, in casa il Città di Leonforte (match di ritorno in terra ennese il prossimo 2 novembre).

“Anche contro gli ennesi – aggiunge il vicepresidente Giacomo Arrigo – la squadra, malgrado qualche assenza di troppo , si è espressa su alti livelli. Cerchiamo di regalare qualche soddisfazione agli appassionati agrigentini che partita dopo partita ci seguono sempre più numerosi”.Sabato 12 ottobre ritorna il campionato con i biancoazzurri che riceveranno al Palaforum dello Sport Village il Capo d’Orlando, al momento ancora fermo al palo.