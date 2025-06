L’Akragas può ripartire dalla Promozione e il patron La Porta punta su Seby Catania per la panchina

La rinascita

La radiazione è un’onta che resta sulla pelle dei tifosi dell’Akragas. Eppure qualcosa si muove. Dopo l’iniziativa di un gruppo di tifosi che – attraverso l’Atletico Agrigento – ha provato a ripartire dalla promozione (e alla presentazione c’era anche Pino Rigoli) ora c’è anche il progetto di Salvo La Porta, imprenditore del settore della siderurgia che dovrebbe ripartire – anche in questo caso – dalla promozione. La squadra si chiamerà Akragas SLP, dove Slp sono le iniziali del patron – si spera solo per questioni burocratiche… – che avrebbe accanto anche l’imprenditore Marcello Giavarini (pronto a sponsorizzare attraverso la sua società del settore energia). Con La Porta anche Giancarlo Rosato che nei giorni scorsi ha lasciato la carica di club manager della Nissa per tornare ad Agrigento. Un Akragas SLP che si sta muovendo con l’intenzione di tornare in due anni in serie D. Per la panchina, tramontata l’ipotesi Giovanni Campanella che, comprensibilmente, preferisce una eccellenza da vincere a Vittoria, si parla di Seby Catania, tecnico senz’altro di categoria superiore che spiega bene quali siano le ambizioni del club.

