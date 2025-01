L’Akragas risorge, Meola e Lo Faso stendono il Pompei: la salvezza è possibile

serie D

Vittoria in trasferta dei biancazzurri: esordio per Pusic e domenica c'è anche Mudrinski

L’Akragas prova a riemergere e con il successo di Pompei resta in corsa per una salvezza che avrebbe del miracoloso. I biancazzurri passano con due reti nel secondo tempo: prima l’eurogol di Meola e poi a tempo scaduto il raddoppio di Lo Faso che cancella le paure legate al forcing della squadra di casa.

Il centrocampo ridisegnato da mister Favarin sembra funzionare e non è mai preso in mezzo da quelli del Pompei: bene Pusic, al suo esordio, soprattutto nel primo tempo, molto bene Gningue, benissimo Meola, al di là del gol. La difesa non ha mai mollato un metro, attenta e concentrata, bene anche Dregan che nella ripresa ha salvato il risultato. In avanti in attesa di Mudrinski, positive le prestazioni di Christoupoulos, partito titolare, di Tuccio e del subentrato Lo Faso autore del gol che ha messo in ghiaccio il risultato.

Il primo gol, al 52′ è da cineteca: Da Silva vince un duello aereo a metà campo e dà la palla a Meola che dalla trequarti avanza, palla sul destro e da 25 metri calcio all’incrocio dei pali.