Lampedusa, arrivati 34 migranti su tre barchini

Nuovo sbarco

Su una delle barche viaggiavano 14 libici (tra loro 4 donne e 5 minori), tutti apparentati

Altri 34 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera hanno intercettato tre barchini, uno dei quali salpato da Monastir, in Tunisia. Su una delle tre barche viaggiavano 14 libici (tra loro 4 donne e 5 minori), appartenenti allo stesso nucleo familiare, partiti da Zuwara pagando 1.500 dollari a testa per la traversata su una barca in legno di 7 metri.Tutti sono stati portati all’hotspot, dove è in corso il trasferimento di 250 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Pietro Novelli che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. Sono 9, per il momento, gli sbarchi di oggi a Lampedusa, per un totale di 377 persone.

