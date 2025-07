Lampedusa, bagnante ferito salvato dalla Guardia Costiera

cronaca

Il bagnante è scivolato sugli scogli nella zona di Cala Stretta riportando un forte trauma alla schiena

Stamattina, la Guardia Costiera di Lampedusa è intervenuta in seguito a una segnalazione relativa ad un bagnante scivolato sugli scogli nella zona di Cala Stretta. L’uomo ha riportato un trauma alla schiena ed è rimasto immobilizzato per l’intensità del dolore. La sala operativa ha disposto l’impiego della motovedetta SAR CP 327 e del battello GC B 127, che si sono recati sul posto. Giunti sul luogo, l’equipaggio ha attivato il protocollo sanitario con la richiesta al 118 per l’intervento di stabilizzazione con barella spinale a bordo. La conformazione rocciosa e impervia del sito ha impedito il trasferimento via terra. Pertanto, un soccorritore marittimo della CP 327, affiancato da un medico del Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, ha eseguito il trasferimento a bordo mediante dispositivo di aiuto galleggiamento (Dag), garantendo la massima sicurezza del malcapitato. L’infortunato è stato imbarcato a bordo della motovedetta e trasferito al porto di Lampedusa, dove è stato affidato agli operatori del 118 per le cure del caso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA