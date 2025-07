Lampedusa, Radicali fuori dall’hotspot: «Fermati dall’Esercito. La verità è sotto chiave»

La nota

Il segretario Blengino: «Il ministero dell’Interno e la Prefettura hanno scelto la via del silenzio e dell’opacità»

«Nonostante il silenzio e il diniego del ministero dell’Interno», ieri sera il segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino e Bianca Piscolla, membro della Giunta nazionale, si «sono recati comunque all’hotspot di Lampedusa per tentare di verificare, almeno dall’esterno, le condizioni in cui vengono trattenute le persone migranti», ma «una volta giunti nei pressi delle recinzioni, in un’area pubblica e priva di divieti, sono stati fermati e allontanati dall’esercito». È quanto si legge in una nota dei Radicali Italiani.«Da settimane chiediamo formalmente di entrare nell’hotspot, come già facciamo regolarmente nelle carceri italiane – dichiara Blengino – ma il ministero dell’Interno e la Prefettura hanno scelto la via del silenzio e dell’opacità. Così abbiamo deciso di andare lo stesso: ci siamo avvicinati alle recinzioni per ascoltare direttamente chi vive dietro quel filo spinato. Volevamo solo vedere, sentire, testimoniare. L’intervento immediato dell’esercito, che ci ha identificati e allontanati, è la prova che lo Stato ha qualcosa da nascondere. Abbiamo rispettato la legge e ci siamo allontanati – conclude Blengino – ma chi continua a violarla è lo Stato stesso, che da anni sospende diritti e legalità nei Cpr e negli hotspot. Si recludono persone che non hanno commesso alcun reato, in condizioni disumane, nel silenzio e nell’ombra, per paura di perdere consenso. Nel Paese dei Cpr, chi chiede trasparenza viene trattato da sovversivo».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA