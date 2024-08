Lampedusa, sei sbarchi di migranti per un totale di 364 persone

il bilancio

I migranti giunti a Lampedusa sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola

Altri 140 migranti sono approdati a Lampedusa, prima dell’altro sbarco con 145 profughi e una salma. Sei, al momento, con un totale di 364 persone, gli sbarchi sull’isola.Il primo barchino, con 58 egiziani, siriani e marocchini, è stato soccorso dalla ong Nadir che li ha portati al molo commerciale. Il secondo, con 12 egiziani e siriani, è stato agganciato dalla motovedetta V836 della guardia di finanza e il penultimo, un gommone di 12 metri, con 70 (35 donne e 5 minori) bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e siriani è stato soccorso dalla ong Humanity che ha poi trasbordato il gruppo sulla motovedetta Cp311 della guardia costiera. La ong Humanity ha a bordo altri migranti soccorsi in altri interventi ed è diretta a Genova per lo sbarco.I migranti giunti a Lampedusa sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 527 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento, 193 in serata verranno accompagnati al porto e imbarcati sul traghetto di linea Veronese che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.

