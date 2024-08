«L’asilo della Villa del Sole sarà affidato ai privati, scommettiamo?»: la sfida della Dc al sindaco di Agrigento

consiglio comunale

Il gruppo consiliare all'attacco: «Miccichè si dimetta»

I lavori alla Villa del Sole, con un’area verde cancellata per costruire un asilo nido continuano a far discutere. Oggi è la volta del gruppo consiliare della Dc che in una nota ha lanciato una sfida: «Scommettiamo che Villa Del Sole verrà gestita da un privato?».«Se l’Assesore Principato tiene chiusi Palestra Distrettuale e Parcheggio di Piazza Ugo Malfa in attesa di affidarli all’esterno, perché dichiara candidamente in Consiglio Comunale che il Comune non ha personale per gestirli, perché Villa del Sole dovrebbe avere un destino diverso? – si chiede la Dc -. Quest’opera non doveva nascere! Il finanziamento da 2milioni e 100 mila euro nasceva per edilizia sociale nella zona di Villaggio Mosè».