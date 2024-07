Le acque delle Terme di Sciacca verranno sottoposte ad analisi per una possibile riapertura

Chiuse da 10 anni

Un nuovo passo verso la riapertura, dopo dieci anni: la Regione dispone le analisi. E si cerca un «partner privato»

Due importanti novità per il territorio di Sciacca oggi. La prima è relativa all’uso delle acque reflue depurate per l’agricoltura, decisa nel corso del tavolo tecnico odierno tra Regione ed enti locali. La seconda riguarda le Terme chiuse dal 2014. «L’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro ha già disposto analisi specifiche sulle nostre acque termali», ha annunciato il sindaco di Fabio Termine che nei giorni scorsi, insieme al capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro, ha incontrato proprio il rappresentante del governo Schifani per fare il punto insieme a lui sul progetto di riapertura dei beni del patrimonio termale, di proprietà della Regione Siciliana.

La possibile riapertura da affidare «a un partner privato»