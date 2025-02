Le cinque DMO siciliane alla Bit: “Lavoriamo a supporto della Regione. Servono risorse più consistenti e regolari”

turismo

L’impegno assunto è di continuare a lavorare insieme a supporto della Regione Siciliana

Nel corso della Borsa Internazionale del Turismo a Milano Rho, che si è chiusa martedì scorso, si è riunito il Tavolo di Coordinamento Permanente (TCP) composto dalle cinque Destination Management Organizations riconosciute dalla Regione Siciliana (Valle dei Templi, West of Sicily, Madonie Targa Florio, Sicilia Centrale e Islands of Sicily), con l’intento di rilanciare azioni comuni per il comparto turistico, a sostegno del costante impegno delle DMO e per proseguire nelle strategie di coordinamento avviate da tempo. L’impegno assunto è di continuare a lavorare insieme a supporto della Regione Siciliana che quest’anno ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale della reputazione turistica delle Regioni elaborato da Demoskopika che vede la Sicilia dietro Toscana e Trentino Alto Adige.

I presidenti delle DMO hanno apprezzato il grande lavoro svolto dalla Regione e sono impegnati per i loro territori con la consapevolezza che servono, comunque, adeguati strumenti normativi per mettere in campo risorse più consistenti e regolari per un settore in continua crescita, come dimostrano i numeri che l’assessore regionale Elvira Amata ha presentato nel corso della Fiera.