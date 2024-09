Le ditte: “Noi raccogliamo tutto ma dopo poche ore ci sono nuovi cumuli di spazzatura soprattutto nei vicoli del centro storico agrigentino”

abbandono rifiuti indifferenziati

Iseda e Sea che si occupano del servizio intervengono sulla vicenda

“Non abbiamo mai detto che la rimozione dei rifiuti indifferenziati abbandonati nel centro storico non sia di nostra competenza, né che non rientri nel nostro contratto. Le nostre due squadre di operatori ecologici appositamente incaricati, raccolgono anche i rifiuti che vengono abbandonati senza criterio nel centro storico cittadino e in altre zone della città. Il problema, semmai, è che dopo poche ore o l’indomani, qualcuno continua a fare come gli pare”.

Ad intervenire sui continui casi di abbandono di rifiuti di ogni genere in città, e nella fattispecie tra le vie Iacono e via Argento, nel cuore del centro storico agrigentino, sono le ditte Iseda e Sea che si occupano del servizio, che hanno accertato alcuni passaggi della vicenda attenzionata nei giorni scorsi, da alcuni residenti, uno dei quali sosteneva di essersi rivolto alle aziende non ottenendo risposte soddisfacenti.