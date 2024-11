Le pagelle biancazzurre: De Marino “sistema” la difesa, Lo Faso in ombra

akragas reggina

Buono il rientro di Tuccio e Rechichi da esterno è ordinato

Akragas Reggina all’Esseneto finisce 0 – 0

Dregan 6,5 – Gioca con un casco protettivo che di certo non lo aiuta. Ma compie un paratone alla mezz’ora del primo tempo e con Meola salva il risultato sul finire del match. In mezzo un’uscita a vuoto a inizio ripresa che poteva costare cara.

Rechichi 6,5 – E se da esterno giocasse meglio rispetto a quando fa il centrale? Buona partita del ragazzo, che non ha iniziato la stagione – per usare un eufemismo – al meglio. Ma stavolta contro la Reggina è concentrato e sfodera una prestazione ordinata.

Da Silva 6,5 – Concede – prima a Barranco e poi anche a Curiale – il minimo sindacale. Ma la partita del centrale biancazzurro è stata senza sbavature.

De Marino 7 – Arriva, fa un paio di allenamenti e pare sia già il leader della retroguardia dell’Akragas: ha fisico, senso della posizione e carisma.

De Rienzo 6,5 – Presidia la sua fascia senza mai soffrire più tanto anche se ha davanti a sé un avversario di garra e “nome” come Ragusa. (dal 70’ Iddi 6 senza strafare bada al sodo)

Meola 6,5 – è un motorino che a centrocampo fa sentire sempre il suo fiato sul collo (e sulle caviglie) dei centrocampisti amaranto che tecnicamente sono di ottimo livello. Non molla mai e salva pure sulla linea un tiro evitando che la Reggina segnasse il gol della beffa.

Palazzolo 6,5 -E’ sfortunato perché avrebbe potuto segnare due volte in avvio del match. Però è il migliore centrocampista con propensioni offensive dell’Akragas ed è infatti quello che va più vicino al gol.

Ferrigno 6 – Il ragazzo deve muoversi in mezzo a un centrocampo della Reggina che lo sovrasta fisicamente. Lui però tiene sempre botta anche se gli manca il guizzo (dal 76’ Sinatra s.v.).

Grillo 6 – Il pallone ce l’ha spesso lui e forse qualche volta ritarda anche un po’ la manovra per quel tocco in più. Nella prima parte del primo tempo è però una spina nel fianco della difesa reggina. Cala nella ripresa.

Lo Faso 5,5 – Un bel tiro a giro in apertura di ripresa e per il resto tanto fumo e pochissimo arrosto. Da lui – per il nome che ha – ci si aspetta molto di più (dal 73’ Violante 6 Entra quando la Reggina cerca di accelerare per vincere. E lui si rende utile)