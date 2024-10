Le pagelle biancazzurre: Leveh è decisivo, Rechichi è una tassa

serie D

Akragas Ragusa 2 – 2, le pagelle biancazzurre.

DREGAN 5,5 – Non è quasi mai chiamato in causa ma nel gol del 2 a 1 del Ragusa parte in ritardo.

DI RIENZO 6 – Fa il suo senza strafare, però è troppo prudente e resta bloccato sulla linea dei 4.

RECHICHI 5: Commette un altro fallo da rigore. Certo, non è un rigore netto, ma nell’uno contro uno si fa fregare di nuovo. Così non va, rischia di diventare una tassa che l’Akragas non può permettersi di pagare.

DA SILVA 5,5 Nel primo tempo la difesa agrigentina balla (il rigore, il gol, il palo), nella ripresa forse cala fisicamente e non è pulitissimo nei disimpegni.

DI STEFANO 6 L’Akragas sugli esterni non soffre granché a difesa schiarata. Alla distanza cala fisicamente.

PALAZZOLO 5,5 Troppi errori tecnici e di misura per il centrocampista che fino ad ora ha segnato più gol nell’Akragas.

SINATRA 5 Non si capisce bene di che pasta è fatto: meglio in fase di contenimento che in quella di costruzione. Da una sua palla persa a centrocampo nasce il gol dell’1 a 0 del Ragusa.

SANTAPAOLA 5,5 Entra poco prima che il Ragusa segni il 2 a 1 e quindi da uomo che deve guidare la squadra ad assestarsi per poi tentare di vincerla, deve invece stare in mezzo a guidare il tentativo di trovare il pari. Pesa però un errore di concentrazione che nel recupero poteva costare carissimo.

MEOLA 6,5 Il centrocampo dell’Akragas è lento, macchinoso, senza idee e con limiti tecnici. Ma lui almeno ci mette il fisico e l’agonismo siapure con alterni risultati. Segna il rigore del 2 a 2 con un pallone che pesava 3 chili.

GRILLO 6,5 E’ sempre nel vivo del gioco, si fa vedere, si fa dare la palla, offre l’assist a Leveh per l’1 a 1. Si fa male nel finale, speriamo sia nulla di grave.

CHRISTOPOULOS s.v.

LO FASO 5 Non crea e non incide. Un Lo Faso così serve a poco. A sto punto meglio mettere uno che faccia numero dentro l’area avversaria.

VIOLANTE 5,5 – Entra per Lo Faso e non cambia di molto lo spessore del settore avanzato agrigentino. Il che è quanto dire.

LEVEH 7 – La sua partita nei primi 43 minuti è da 4,5: non stoppa un pallone, sbaglia i tempi, un disastro. Poi allo scadere del primo tempo trova il gol dell’1 a 1 e nel finale di match conquista il rigore del 2 a 2. Certo, non è l’attaccante che farà 20 gol, ma col Ragusa la partita per l’Akragas l’ha decisa lui.