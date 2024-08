“Le ripetute eruzioni dell’Etna dimostrano la necessità di creare due poli aeroportuali in Sicilia”

infrastrutture

La Mendola: “Lanciamo l’ennesimo appello alla politica affinché supporti le attività del Libero Consorzio Comunale, attualmente impegnato ad acquisire il parere positivo dell’Enac sullo studio di fattibilità dello scalo agrigentino”

“Ci risiamo! In piena estate, quando gli aeroporti siciliani sono meta di milioni di turisti, che intendono trascorrere le vacanze ferragostane sulle nostre magnifiche coste, l’Etna, con le sue spettacolari eruzioni, mette al tappeto lo scalo di Fontanarossa creando notevoli disagi agli utenti, con notevoli ricadute negative per il turismo in Sicilia”. Partendo da queste considerazioni, il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, ribadisce l’urgenza di creare in Sicilia due poli aeroportuali.