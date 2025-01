Licata ospita il raduno provinciale dei bersaglieri

cultura & società

Sarà Licata, domani e domenica, ad ospitare, quest’anno il raduno provinciale dei bersaglieri. La manifestazione, indetta dalla sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, presieduta da Andrea De Castro in collaborazione con quella nazionale, e con il Comune di Licata, guidato dal sindaco Angelo Balsamo, avrà inizio nel pomeriggio di domani, alle 18:30, con una sfilata della fanfara “Magg. La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, che da piazza Progresso terminerà in piazza Sant’Angelo dove alle 20:00 terrà un concerto. Il clou del programma però si avrà nella mattinata di domenica 5 gennaio, con l’arrivo della seconda fanfara, la “Col. Alfano” di Palermo, che unitamente alla prima, alle autorità Provinciali, con in testa il neo prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, a quelle civili e militari, locali ed alle associazioni combattentistiche presenti sul territori, dopo il raduno in piazza Progresso, alle 10:30, davanti al Monumento dedicato ai Caduti, daranno vita all’alzabandiera, e dopo un omaggio alle vittime della Guerra, alle 11:00 avvieranno un corteo che si snoderà lungo Corso Umberto, corso Serrovira, via Amendola, corso Roma per concludersi in piazza Progresso. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Balsamo e dell’assessore al turismo, Maria Sitibondo, allo scopo di coinvolgere la comunità locale, hanno invitato i cittadini licatesi ad esporre la bandiera tricolore alle finestre e ai balconi delle loro abitazioni.

