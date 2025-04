Licata, Pira: ”Importantissimo l’appello del vicario foraneo sui genitori e le insidie di Tik Tok”

emergenza educativa

Il sociologo: “Apprezzo che ne abbia parlato nel suo intervento sul calvario il giorno del Venerdì Santo, giorno di sofferenza e dolore”

“Vorrei esprimere pubblicamente i miei sentimenti di gratitudine al vicario foraneo don Tommaso Pace per aver parlato di emergenza educativa e del bisogno di genitori in carne ed ossa che abdichino da Tik Tok nel suo intervento sul Calvario durante del celebrazioni del Venerdì Santo a cura della Confraternita di San Girolamo della Misericordia”.

Lo ha dichiarato il sociologo licatese Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina, studioso del rapporto tra bambini e adolescenti e nuove tecnologie ed autore sul tema di saggi e articoli scientifici, l’ultimo appena uscito “La buona EduComunicazione” (FrancoAngeli)