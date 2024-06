Limitazioni al traffico sulla strada statale 115 Ter di Porto Empedocle

viabilità

Sarà attivato un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico

A partire dalle ore 10 di domani, sulla strada statale 115 Ter “Di Porto Empedocle” sarà attivo un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico, nel tratto compreso tra i km 0,200 e 0,400. Nel tratto interessato vigerà, inoltre, il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che sul luogo sarà presente opportuna segnaletica orizzontale temporanea indicante obblighi, divieti e limitazioni. Il provvedimento si rende necessario per l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla corsia di sinistra della statale.

