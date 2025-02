L’incontro formativo Uciim sul tema “Il dialogo… alla base delle alleanze educative” con un relatore d’eccezione

scuola

A Canicattì alla presenza tra gli altri del prof. Marco Braghero, psicopedagogista, docente presso il dipartimento di neuroscienze dell’Università di Pisa

Grande partecipazione all’incontro formativo promosso dall’Uciim di Canicattì sul tema “Il dialogo…alla base delle alleanze educative” tenutosi nella sala conferenze del Polo Socioculturale “Banca S. Francesco”. Il riconoscente saluto del prof. Antonio Gallo, in qualità di vicepresidente Uciim, ha sottolineato l’apprezzamento per la presenza dei relatori, con l’eccezionale contributo del prof. Marco Braghero, psicopedagogista, docente presso il dipartimento di neuroscienze dell’Università di Pisa, in Mindfulness e Pratiche contemplative, nonché docente di pratiche dialogiche Supsi presso l’Università di Lugano, formatore in diversi contesti di organizzazioni complesse, come la sanità e la scuola, coordinatore scientifico, nonché autore di diverse pubblicazioni.

Focus del seminario, durante il quale è stato attivato un momento laboratoriale, la necessità di costruire un nuovo modello di alleanza educativa tra scuola e famiglie, con l’impegno attivo degli studenti e il coinvolgimento di associazioni e realtà sociali locali. A tale scopo è nato in Sicilia, infatti, dettato dall’emergere di contesti relazionali sempre più conflittuali, l’accordo di rete fra scuole siglato dall’Ufficio Scolastico Regionale, di cui è coordinatore scientifico lo stesso prof. Braghero.

Le dinamiche relazionali generate durante l’incontro, grazie alla partecipazione e al confronto tra docenti provenienti da diverse scuole del territorio, sono state supportate da altri eccellenti e competenti relatori, in qualità di facilitatori dialogici, quali la dirigente Marilena Giglia, del “Manzoni” di Ravanusa, scuola capofila della rete siciliana e consigliere nazionale Uciim, la dirigente Ilaria Virciglio, dell’IISS “Francesco Ferrara” di Palermo, capofila della rete nazionale, la dirigente Rossana Virciglio, dei “Licei di Canicattì”, tra le prime professioniste in Italia ad aver acquisito esperienze formative in questo campo, nonché ildott. Salvatore Nocera Bracco, profondo conoscitore ed empatico facilitatore nei processi dialogiciattivati durante l’incontro.

La presidente sezionale Uciim, M. Stella Marchese Ragona, nel cogliere la preziosa opportunità dipromuovere uno spazio di confronto, come associazione che raccoglie diverse figure professionaliche operano in ambito scolastico, ha colto la necessità di approfondire una strumentalità essenzialeper indirizzare processi di cambiamento, poiché il modello comunicativo all’interno della scuoladovrà essere ancora più funzionale a migliorare la relazione, attraverso attività in grado di generarecambiamenti condivisi da tutta la comunità scolastica.La cronaca rimanda continuamente alla necessità di evitare, risolvere o ridurre le situazioniproblematiche che spesso sono generate da incomprensioni, migliorando le competenze di team e digestione dei conflitti, costruendo una risposta educativa credibile per la comunità scolastica,rafforzando il Patto Educativo di Corresponsabilità (secondo il D.P.R. 235/2007), così come intendeperseguire la rete “Dialogicamente”, dentro la quale si sono raccolte tantissime scuole della Sicilia,nel solco di un processo che sta investendo tutto il territorio nazionale.

La facilitazione del dialogo è stato il tema affrontato anche durante le attività di laboratorio, uncerchio esperenziale attivato grazie alla collaborazione della docente Katia Farrauto, in rappresentanza degli insegnanti, dei signori Giovanna Alaimo e Alessandro Feliciangeli, per la componente genitoriale, della giovane Quanita Putano, in rappresentanza degli studenti, nonché dei dirigenti presenti.

Il clima, favorito dal mirabile supporto del Prof.Braghero, ha consentito ai partecipanti, quali attori del processo, nonché a tutta la platea in ascolto, di respirare un terreno di grande innovazione, di riconoscere la presenza di quel “filo rosso” dell’empatia, della tenerezza, capace di attivare connessioni tra parola e ascolto, strutturando al contempo un contesto definito da regole ben precise, quali ad esempio il time out, come pausa strategica per evitare l’escalation emotiva e permettere una riflessione personale, la sospensione del giudizio, le parole chiave rimandate all’interlocutore, ecc.