Lions Sicilia in festa: ad Agrigento la Convention del Distretto 108Yb

club service

Dal 25 al 27 luglio al Palacongressi un importante momento di unità e impegno al servizio della comunità con nuove iniziative e alti riconoscimenti

Dal 25 al 27 luglio 2025 Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, sarà teatro della Convention di apertura dell’anno sociale 2025-2026 del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano. L’inaugurazione dell’anno sociale è un momento simbolico e programmatico, che riunisce i soci e le più alte cariche lionistiche siciliane e nazionali.

L’evento avrà inizio venerdì mattina 25 luglio al Grand Hotel Mosè, con la presentazione degli officer, nel pomeriggio la consulta dei past governatori e il primo gabinetto distrettuale.

Sabato 26 il benvenuto alle centinaia di Lions siciliani al Palacongressi vedrà la partecipazione, con i vertici siciliani, della presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy Rossella Vitali e del past governatore e coordinatore multidistrettuale GLT Alberto Soci. Previsti indirizzi di saluto del sindaco Francesco Micciché e del presidente del Club Agrigento Host.

Il Governatore Diego Taviano, all’insegna del motto “Concretezza e fraternità nel servizio”, esordisce con la fondazione di tre nuovi Club Lions, risultato che gli è valso il riconoscimento conferitogli dal Presidente Internazionale Arvinder Pal Singh durante la Convention mondiale di Orlando (Florida, 13–17 luglio), appena prima della tradizionale cerimonia dello “strappo” e il passaggio di consegne col governatore uscente. Tra i momenti più significativi della giornata di sabato senza dubbio anche la consegna del Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza lionistica, a due autorità civili distintesi per la dedizione alle cause umanitarie, e una donazione al carcere femminile di Agrigento.