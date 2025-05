Liquami nella spiaggia di San Leone, Savarino: “Regione e Polizia locale verificheranno l’origine degli scarichi”

ambiente

Mareamico in una dettagliata denuncia aveva spiegato di avere a sua volta allertato Aica, il Comune di Agrigento, l’Arpa, la Capitaneria di Porto e la Procura

“Intervento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente dopo la segnalazione sullo sversamento di reflui fognari nella spiaggia delle Dune a San Leone da parte dell’associazione ambientalista Mareamico”. A riferirlo è l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenuta dopo un allarme inquinamento che potrebbe pregiudicare la fruizione della costa, da alcuni giorni già meta di bagnanti. Nel ricordare che la vigilanza della Regione Siciliana è alta, l’assessore aggiunge che a sua volta l’Arpa ha richiesto alla Polizia municipale di Agrigento di concordare in tempi brevi una visita congiunta sui luoghi interessati, per risalire all’origine degli scarichi. Il rappresentante del governo regionale non risparmia critiche all’operato delle autorità comunali, ricordando che “la Polizia locale non deve limitarsi solo al monitoraggio delle acque”. Mareamico in una dettagliata denuncia aveva spiegato di avere a sua volta allertato Aica, il Comune di Agrigento, l’Arpa, la Capitaneria di Porto e la Procura, e di avere avuto solo la risposta del gestore del servizio idrico e fognario, che si sarebbe dichiarato estraneo ai fatti in quanto “le loro centraline di sollevamento non hanno manifestato nessuna criticità” .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA