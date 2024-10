Litiga con la figlia e tenta di accoltellarla: tragedia sfiorata ad Agrigento

la lite

La ragazza si è salvata rifugiandosi dai vicini. Le sue condizioni non sono gravi

Al culmine di una lite un settantenne ha accoltellato la figlia di 34 anni. E’ accaduto a San Leone, in via Portofino. La ragazza per fortuna è riuscita a rifugiarsi dai vicini e a salvarsi. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati sia il 118 per soccorrere la donna che la Polizia che ha messo in sicurezza l’uomo. La vittima è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove attualmente si trova ricoverata al Pronto soccorso ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’uomo è stato fermato per tentato omicidio e si trova ora piantonato all’ospedale San Giovanni di Dio dopo avere accusato un malore.

