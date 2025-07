Localizzato in Germania grazie agli Ip dei suoi social, preso dalla Polizia l’aguzzino dei migranti nei lager libici

l'indagine

In manette un somalo di 29 anni accusato di di associazione a delinquere transnazionale, traffico di migranti, omicidio, tortura e sequestro di persona.. La denuncia di un migrante sbarcato a Lampedusa

Nella mattinata di ieri, nell’area di Zweibruecken, in Germania, la Polizia italiana ha arrestato un cittadino somalo di 29 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo, emesso dal gip del Tribunale di Palermo. L’operazione, condotta dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, è stata svolta con la collaborazione delle autorità tedesche.

L’uomo è accusato di associazione a delinquere transnazionale, traffico di migranti, omicidio, tortura e sequestro di persona. Le indagini, avviate nel giugno 2023 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono nate dalla denuncia di un migrante somalo arrivato clandestinamente a Lampedusa, che ha rivelato come l’arrestato fosse un carceriere e torturatore in una “safe house” a Bani Walid, in Libia.

In quella struttura, l’uomo avrebbe imposto violenze brutali per costringere i familiari dei migranti a versare denaro per la loro liberazione e il viaggio verso l’Italia. Tra le accuse più gravi, l’omicidio di un minore somalo, assassinato per essersi ribellato a un tentativo di violenza sessuale filmata dall’indagato per ricattare la famiglia della vittima.

Le testimonianze raccolte da altri migranti rinchiusi nel medesimo campo hanno confermato gli atroci atti di violenza e identificato senza dubbi l’accusato. Le investigazioni si sono estese alle attività online dell’indagato, ricostruendo il suo spostamento dalla Libia all’Italia e poi alla Germania tramite analisi degli indirizzi IP collegati ai suoi profili social.